Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport è tornato sul match perso contro il Napoli di Gattuso:

“Sono ancora arrabbiato per quella partita, la squadra deve fare prestazioni convincenti e lottare per la maglia che indossa fino all’ultima goccia di sudore. Voglio un gruppo che condivida in pieno i nostri valori”.