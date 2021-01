Sconcerti: “Sarri? Potrebbe tornare a Napoli ma Gattuso sta facendo molto bene”

Il volto noto Mario Sconcerti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, sull’attuale situazione in casa Napoli: “Gennaro Gattuso ha fatto a meno di Dries Mertens e del calciatore più costoso della storia del club: Victor Osimhen. Penso sia normale che, prima della sosta, i partenopei abbiano avuto un calo. Certe critiche al mister e ai calciatori, a mio parere, sono profondamente ingiuste. L’allenatore sta facendo un buon lavoro”.

Su Juventus-Napoli – “Io ho attaccato De Laurentiis per un solo motivo. Credevo che la sua decisione di non portare la squadra a Torino decretasse la sconfitta del campionato. Pensavo che sarebbe stato impossibile terminare la Serie A. La sentenza del CONI ha dato ragione al Napoli e bisogna accettarla. Sarri? Potrebbe tornare al Napoli, ma non andare alla Fiorentina. Ha bisogno di una squadra tecnica, forte e i viola sono in difficoltà”.