Maltempo a Napoli, prolungata l’allerta meteo! La nota del sindaco De Magistris: i dettagli

Pioggia e vento davvero spaventosi hanno investito, nella giornata di oggi, la città di Napoli ed in generale tutta la Campania! Il tutto era già stato annunciato con l’allerta meteo, stabilita dal Comune, che partiva questa mattina alle 9:00. Alla luce degli avvenimenti odierni e della violenza con la quale queste avverse condizioni meteorologiche si sono scagliate sulla città partenopea, il sindaco De Magistris, in un comunicato ufficiale, ha esteso la durata del periodo di allerta. Di seguito la nota pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Napoli: “Prosecuzione di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 9:00 di martedì 5 gennaio 2021 e fino alle ore 09:00 di giovedì 7 gennaio 2021, salvo ulteriori valutazioni”.