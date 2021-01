Gazzetta, Laudisa: “Occhi puntati sulle situazioni di Malcuit, Milik e Llorente”

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, soffermandosi su alcune situazioni di mercato: “Il prossimo mercato sarà molto povero e magro. Ci saranno tanti cambi di maglia da qui a febbraio ma non spostamenti di denaro. Su Malcuit c’è lo Spezia. Per Milik c’è un problema. La valutazione che fa il Napoli non trova acquirenti. Il giocatore però se vuole giocare l’Europeo, deve trovare una soluzione last minute. Eder e Pellè tornano dalla Cina e cercano alternative. La Juventus ad oggi cerca un centravanti che possa fare il vice Morata. I candidati sono Giroud, Llorente e Graziano Pellè”.