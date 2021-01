Gaetano Fontana, ex centrocampista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Marte Sport Live, sulla prestazione del calciatore azzurro, Piotr Zielinski:

“Lo stato di forma di Zielinski ti dà qualcosa in più, alterna gli equilibri e può mutare assetto tattico e non dà neanche riferimenti. La squadra sta esprimendo un grande calcio ma nelle corde ha più variabili e varianti, rappresenta una crescita ulteriore. Il movimento senza palla è molto importante così come anche la formazione fisica, quella però senza volontà non conta molto”.