Marco Azzi, giornalista de La Repubblica, ha detto la sua, tramite Twitter, sulla vittoria del Napoli contro il Cagliari: “Trenta tiri e 4 gol in trasferta, tenendo conto dell’assenza di Osimhen e Mertens, possono zittire almeno per un paio di giorni i rimpianti sul 4-3-3? Il Napoli non ha mai avuto problemi di modulo, devono essere concentrati e in forma”. Ecco il post su Twitter del giornalista:

Trenta tiri e 4 gol in trasferta (senza Mertens e Osimhen) valgono almeno un paio di giorni senza rimpianti per il 4-3-3 o critiche sulla posizione più avanzata di Zielinski? 🙏🙏

Il #Napoli deve stare bene di testa e gambe, non è mai stato un problema di modulo…#CagliariNapoli pic.twitter.com/0zL5hqjZ5J — Marco Azzi (@marcoazzi66) January 3, 2021