Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN e, parlando di mercato, ha lanciato un possibile messaggio a Llorente: “Poche risorse in attacco? Pensiamo alle partite, poi si vedrà se rinforzare o meno la squadra. Noi siamo soddisfatti della rosa, è molto competitiva. Ritorni di ex giocatori? Non è da escludere, noi vogliamo bene a tutti i giocatori che hanno giocato per noi e ci hanno dato tanto”.