Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, della situazione del club azzurro:

“E’ stato un anno tutto sommato positivo per il Napoli. Gattuso ha fatto un buon lavoro, portando a casa anche la Coppa Italia. Serve migliorare ancora qualcosa, per far si che il 2021 possa essere ancora meglio. Centrocampo? In questo momento Demme è importante davanti alla difesa, soprattutto considerando che Fabian Ruiz e Bakayoko nn sono al meglio della condizione. Osimhen? Senza di lui il Napoli ha fatto fatica. Lui, Koulibaly e Insigne sono i cardini di questa squadra”.