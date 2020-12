Il giornalista Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal circa le prossime mosse di mercato in casa Napoli: “Sarri alla Juve ha inciso sulla decisione del migliore allenatore degli ultimi dieci anni. Non ha vinto nulla in azzurro, ma pur apprezzando Mazzarri, voto Sarri. Benitez? Ha fatto bene soprattutto sul mercato. La dimensione internazionale azzurra è cresciuta proprio grazie a lui”.