Ad Sassuolo: “Mercato? Continueremo a fare come gli altri anni, vi spiego”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del sito ufficiale del club neroverde. La pista Boga–Napoli, dopo che gli azzurri erano stati vicinissimi all’ivoriano in estate, non è mai tramontata del tutto. Ma le dichiarazioni dell’ad non fanno ben sperare, ecco le sue parole sul calciomercato:

“In questi anni non abbiamo mai venduto i migliori calciatori a gennaio e non lo faremo neanche quest’anno. Abbiamo iniziato un percorso e vogliamo portarlo avanti, anche per rispetto nei confronti dei tifosi. Può darsi che ci saranno alcuni acquisti ma al momento non c’è nulla di certo”.