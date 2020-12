Sky, Modugno: “Osimhen domani rientra per i controlli ma è inutile fare previsioni, vi spiego”

Il noto giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, è intervenuto ai microfoni di KKN per fare il punto sull’infortunio di Osimhen. Queste le sue parole: “Con ogni probabilità, Osimhen domani sarà a Napoli per i controlli al braccio. Sono solo delle visite, è ancora difficile stabilire una data per il rientro ma tempo che ci vorrà ancora un po’ di tempo. Oltre al perfetto rientro dall’infortunio, Gattuso dovrà valutare anche lo stato psicologico dell’ex calciatore del Lille. E’ l’attaccante principale del Napoli per cui un recupero a pieno ritmo è di vitale importanza per tutta la squadra, non affrettare i tempi è il segreto per tornare al meglio.