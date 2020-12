Rastelli: “Impossibile comprendere le critiche a Gattuso! Sta facendo un lavoro straordinario, vi spiego”

Il noto allenatore ed anche ex azzurro, Massimo Rastelli, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc per dire la sua su Gennaro Gattuso e sul momento di forma del Napoli. Queste le sue parole: “Io non vedo un Napoli in difficoltà! E’ un campionato molto strano per qualsiasi squadra, sono state giocate partite su partite con pochissimi giorni di riposo e con protocolli da rispettare più che stressanti. Tutte le maggiori squadre europee ne stanno risentendo e non vedo perchè i giornalisti e i tifosi devono criticare Gattuso.

Ringhio ha fatto un lavoro di tutto rispetto da quando è a Napoli, ha vinto un trofeo ed ha ridato vita nuova ad un calciatore come Lozano che fino alla stagione scorsa era considerato solo come un oggetto misterioso. Inoltre gli infortuni capitati agli azzurri lo hanno messo ancora più in difficoltà ma Rino è un guerriero e saprà cavarsela già dalla prossima sfida col Cagliari.

I sardi sono una squadra ostica da non sottovalutare assolutamente. Ho allenato il Cagliari per due anni quindi so quel che dico, hanno una rosa molto giovane e vogliosa di raggiungere grandi risultati. Il Napoli può ripartire subito con una vittoria dopo la pausa ma occhio a non prendere sottogamba il match“.