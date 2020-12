Morabito: “ADL non si fa ricattare dai calciatori! Occhio a Giroud…”

L’operatore di mercato Vincenzo Morabito ha parlato ai microfoni di Radio Goal, in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli e si è soffermato su alcune situazioni di mercato in casa Napoli: “È su tutte le pagine la notizia della rescissione del contratto di Diego Costa con l’Atletico. Da monitorare la situazione di Giroud. Qualcosa a gennaio nel mercato degli attaccanti, succederà. Hysaj? L’agente spinge per una direzione importante. Bisogna guardare sia l’aspetto sportivo che quello economico, altrimenti si falliscono enormi opportunità. Serve equilibrio. È difficile capire certe dinamiche ma conosciamo bene De Laurentiis e la sua linea di azione, che è sempre stata vincente anche per quanto riguarda il tetto degli stipendi. Non è un presidente che si fa ricattare dai giocatori”.