Calemme: “Inizia la trattativa tra Milik e Ateltico Madrid: deve solo scegliere”

Il giornalista Mirko Calemme ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, circa alcune questioni di mercato: “È ufficiale l’addio di Diego Costa e l’Atletico punterà tutto su Milik che è il principale obiettivo. Da oggi cominceranno le trattative, bisogna capire se c’è il sì del giocatore che ha anche altre possibilità. Casomai dovesse arrivare il consenso del giocatore, si parlerà anche col Napoli. Milik deve fare una scelta, se resta a scadenza può andare dove vuole, a parametro zero arriva qualsiasi top club ad ingaggiarlo, se non vuole perdere l’Europeo deve adattarsi alle opportunità che arriveranno”.

Su Llorente alla Juventus – “Vediamo. Da come so, Paratici vuole chiudere qualche altro profilo prima di insistere su Llorente. Credo comunque che la Juventus voglia un attaccante e Fernando è un giocatore facilmente acquistabile per il valore economico, è una possibilità, ma non c’è alcuna trattativa al momento. Colpo scudetto Milan? Sicuramente il Milan ha pensato a Jovic, ma quest’ultimo ha già altre proposte più realizzabili. Il Milan fa sempre sapere che non ha intenzione di fare grossi investimenti dal punto di vista dell’ingaggio, sappiamo che ci sono stati contatti con l’entourage dello spagnolo, ma attualmente Wolverhampton e Eintracht si sono mosse seriamente per lui ed il Real Madrid ha aperto al prestito”.