Riccardo Trevisani, telecronista Sky Sport, ha parlato della lotta Scudetto ai microfoni di Radio 24. Queste le sue parole sul Napoli:

“Credevo che il Napoli avesse la rosa per competere per il titolo, ma fino ad ora devo ammettere di essermi sbagliato. La squadra di Gattuso è rimasta indietro rispetto alle altre. Ad oggi per lo Scudetto dico Inter, ma occhio al Milan”.