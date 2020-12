Ciccio Marolda, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Emerson Palmieri andrebbe bene per il Napoli. E’ un terzino basso che spinge molto in avanti. In questo momento ha bisogno di rilanciarsi, perchè sta giocando poco con Lampard. E’ un calciatore di esperienza internazionale ed è anche un nazionale italiano”.