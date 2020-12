Roberto Fabbricini, ex commissario FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Ben venga la ripetizione di Juve-Napoli. Sono contento che il Collegio di Garanzia del Coni si sia pronunciato in questa direzione. Questa esperienza può aiutare a disciplinare meglio il protocollo sanitario che è da rivedere. I play off nel calcio? Stimo Gravina e credo che la sua proposta sia interessante nell’ottica della riforma dei campionati. Il play off non svilisce la regoular season ed in più crea maggior interesse. È un’innovazione al passo con i tempi”.