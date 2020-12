Marcello Carli, direttore sportivo del Parma, ha parlato ai microfoni di ParmaLive della sua nuova esperienza e ha fatto un bilancio dopo sei mesi; nel corso dell’intervista, il ds emiliano ha commentato la sentenza su Juventus-Napoli, spiegandola dal suo punto di vista. Queste le sue parole:

“Anche alla luce della sentenza del Coni, io andrei tutta la vita a giocare ad Udine con 7 o più positivi; nella mia vita sono fiero ed orgoglioso di non aver mai preso delle scorciatoie. Io mi assumerò sempre le mie responsabilità nel bene e nel male. Ad Udine ho fatto andare la mia squadra perché volevo dare un segnale forte, che volevamo giocare contro tuto per onorare il campionato. Io non so il motivo della mancata partenza del Napoli: credo che De Laurentiis abbia avuto i suoi buoni motivi, ma io avrei mandato la squadra a giocare, piuttosto che subire delle sentenze che cambino la mia classifica”.