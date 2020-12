Walter Della Frera, membro AIC della Commissione Medica FIGC, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, sulla situazione del protocollo:

“Ogni possibilità è stata valutata e studiata, perchè la tutela dei calciatori viene prima di tutto. Grazie al protocollo il campionato scorso è ripartito e siamo riusciti a concluderlo. Poi se ci sono le modalità per farlo, possiamo anche intervenire con le modifiche. Abbiamo sempre espresso la volontà di volere un unico laboratorio per i tamponi, che garantisse un’uniformità, come richiesto dallo stesso Gravina. La Lega Serie A, però, ha scelto diversamente e non entro nel merito, visto che alla fine la decisione finale è la loro”.