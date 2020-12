Queste le dichiarazioni di Andrea Belotti, all’intervallo del match allo stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Torino, ai microfoni di Sky Sport: “Buon primo tempo. Abbiamo concesso poco al Napoli e siamo stati molto ordinati e compatti. Sapevamo che venire qua non sarebbe stato facile per la grandezza della squadra da affrontare e dovevamo giocare uniti. Questa classifica non ci appartiene e possiamo dimostrarlo solo sul campo partita dopo partita”.