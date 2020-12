Sconcerti: “Tra CONI e FIGC non c’è un’ottima amicizia! La motivazione in appello è stata intollerabile”

Il volto noto Mario Sconcerti ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Stadio Aperto, trasmissione in onda sulle frequenze di TMW Radio, circa la sentenza di oggi: “Si sapeva che la sentenza sarebbe stata diversa: può aver pesato il fatto che il CONI non sia esattamente in ottima amicizia con la FIGC. La vera spiegazione però sta nella motivazione del verdetto in corte d’appello, che l’avvocato della procura CONI ha definito intollerabile. Questo c’è alla base del rovesciamento, il rifiuto. Si salva il concetto base da salvare, l’accordo tra Governo, anzi Stato, e calcio attraverso il protocollo e l’utilizzo di quelle regole per i giocatori positivi. Mi pare peraltro che il CONI non potesse entrare nel merito, ma che fosse un problema di procedura. La giustificazione salva capre e cavoli”.

Arriverà la risposta della Juve? – “No, non l’attendo. Dall’inizio la Juventus ha detto che avrebbe rispettato le regole, e lo farà anche se le cose sono a sfavore suo. Si tratta di giocare una partita mai disputata, e nemmeno da commentare molto”.