Pistocchi polemico: “La squalifica per bestemmia va rivista, non si può andare avanti così! Vi spiego”

Il noto giornalista di Sportmediaset, Maurizio Pistocchi, è intervenuto su twitter per dire la sua sulla mancata squalifica per Gigi Buffon in seguito ad alcuni episodi nei quali l’estremo difensore della Juventus avrebbe bestemmiato. L’accaduto è risultato ancor più fastidioso se pensiamo che solo la settimana scorsa, Bryan Cristante, è stato costretto a star via dai campi di gioco per lo stesso motivo. Queste le parole del giornalista sui social:

La regola che prevede espulsione e squalifica per chi bestemmia deve essere uguale per tutti oppure va abolita: le disparità sono troppe e troppo frequenti. #duralexsedlex pic.twitter.com/C65s0MqdVZ — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) December 22, 2020