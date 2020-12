Costacurta: “Juve in difficoltà lontana dalla vetta, ora avranno una motivazione diversa”

È arrivata oggi la sentenza che in tanti stavano aspettando non solo ai fini del tifo localizzato ma anche per una questione di classifica. Infatti attualmente le posizioni sono un po’ cambiate!

È proprio riguardo ciò che Alessandro Costacurta, ai microfoni di Sky Sport, dice: “La Juventus ora è anche a meno sei dalla seconda, credo che possa influire. A me non è mai capitato che togliessero dei punti: immagino che segni, che entreranno in campo con una motivazione diversa. Sportivamente parlando, è drammatico trovarsi così lontani dalla vetta”.