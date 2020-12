Sconcerti: “La crescita di Gattuso si è fermata. Ecco il limite della squadra”

Mario Sconcerti ha parlato a calciomercato.com, spiegando anche i motivi delle sconfitte del Napoli. Ecco cosa ha detto: “Nel gioco del Milan non solo Ibra è determinante, sono essenziali anche Saelemaekers e Calabria. Cristiano Ronaldo? Ha accettato il ruolo di centravanti perchè rispetta Pirlo come un grande giocatore, a differenza di Sarri. Napoli? La crescita di Gattuso si è fermata. Il Napoli non era in campo ne contro l’inter, ne contro la Lazio. Il limite di questa squadra è il gioco dal basso. Manolas e Koulibaly non sanno costruire dal basso. Poi c’erano Bakayoko, che è uno stopper, e Fabian Ruiz che è lento ha fatto fatica trai trenta e sessanta metri. L’assenza di Osimhen incide molto, in quanto limita Gattuso di tante tattiche di gioco”.