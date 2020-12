Alfredo Pedullà, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 per commentare il post di Instagram di Milik: “Chi gestisce i profili social di Milik dovrebbe chiuderli e suggerire al polacco di nascondersi. Milik, negli ultimi 10 anni di mercato, è il più masochista. Si sa che è solo una questione economica. Post veramente ridicolo, non solo manca di rispetto alla squadra ma anche alla società che gli paga lo stipendio.” Ecco il post in questione: