Maradona l’ex medico: “Morte di Diego? E’ stato un suicidio!”

Alfredo Cahe. ex medico di Maradona, ha sostenuto nel corso di una trasmissione argentina che la morte di Maradona in realtà fosse stato un suicidio. Ecco le sue parole: “Diego già provo a uccidersi. Ricordo che eravamo a Cuba e Maradona voleva scontrarsi contro un autobus per uccidersi. A noi disse che non l’aveva visto, ma in realtà si è salvato per miracolo. Secondo me la sua morte è stato un suicidio. Non ce la faceva più e si è tolto la vita. Le persone intorno a lui non si sono prese cura come avrebbero dovuto. Nell’ultima visita che gli ho fatto l’ho trovato sedato, ma non mi hanno permesso di farne parola”.