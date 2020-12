L’allenatore Cesare Prandelli, in vista del match contro l’Hellas Verona, ha parlato della squadra in generale, e si è soffermato in particolare su Callejon: “Callejon è un giocatore importante per noi, un professionista serio e un uomo esemplare. Si sta rimettendo e sta tornando bene in condizione. Il centrocampo deve disporsi diversamente se gioca lui. Il problema non è mai il ruolo, ma non lo vedo come esterno di centrocampo”.