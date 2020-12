Ciro Ferrara, ex capitano del Napoli e vincitore di 2 Scudetti, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss delle ultime in casa partenopea: in particolare, Ferrara, che fu capitano del Napoli, ha parlato del caso Insigne. Queste le sue parole:

“Tutti abbiamo criticato con brutte parole gli arbitri, non nascondiamoci: purtroppo l’arbitro ha sentito Lorenzo fare quest’esclamazione e ha deciso di punirlo, forse eccessivamente. Io mi metto nei panni di Insigne: è il capitano e sicuramente si sarà sentito una bella responsabilità addosso. Comunque, da quello che ho letto, Insigne ha già chiesto scusa; adesso mi aspetto le solite 2 giornate di squalifica, non me lo auguro, ma in tal caso il Napoli potrà fare ricorso”.

Poi, Ferrara non ha potuto non parlare di Diego Maradona:

“Diego resterà sempre con noi, è una leggenda: pensa che a Natale sarà un mese dalla sua morte, ma Diego non ci ha lasciato. Sicuramente mi emoziono e mi commuovo pensando a lui, ma due momenti mi hanno segnato del tutto: l’abbraccio di Diego a Stoccarda, quando mi mise il suo cross per il mio colpo di testa, e il ritorno di Diego a Napoli per la mia partita d’addio: lì ho capito che Diego non mi avrebbe mai lasciato”.