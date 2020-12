Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l’avvocato Chiacchio, uno dei maggiori esperti di diritto sportivo, che abbiamo intervistato ai nostri microfoni, ha parlato del ricorso di Juve-Napoli, con la sentenza attesa per il 22 dicembre. Chiacchio resta positivo e motiva queste parole:

“Ho letto che la FIGC si presenterà in contumacia: questo è un fattore positivo per gli azzurri! Quando la controparte si presenta come contumace, è sempre un fattore positivo e che dà tante possibilità al Napoli. La Corte del Coni esaminerà soltanto le carte del Napoli, non quelle della Figc”.

Poi, sull’esito dell’udienza, Chiacchio ha descritto 3 ipotesi:

“La Corte del Coni può accogliere in toto il ricorso del Napoli, respingerlo o accoglierlo parzialmente, ridando solo il punto di penalizzazione: io sono fiducioso, anche perché la Reggiana, che ha fatto ricorso, lo ha perso per la mancanza del documento dell’Asl, che il Napoli ha”