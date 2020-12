Gianni Di Marzio: “Arbitri? Molto protagonismo e sudditanza”

Gianni Di Marzio è intervenuto a Radio Marte durante ‘Marte Sport Live’: “Sia Inter che Napoli possono ambire allo scudetto. Il Napoli ha 2 squadre, mentre l’Inter può puntare su giocatori di esperienza. Osimhen? Gattuso fa bene a non rischiarlo, il suo è un brutto infortunio. Anche Mertens ha bisogno di restare fermo, non può camminarci sopra. Gomez? Un giocatore da prendere. Bravo a palleggiare ed è bravo a servire assist. Il Napoli attualmente deve dimostrare di avere continuità di rendimento. Arbitri? C’è molto protagonismo. Massa è permaloso e tra i più scarsi. Quando c’è molto pubblico gli arbitri fanno finta di non sentire. C’è sempre un pò di sudditanza da parte degli arbitri. Lazio? Gattuso deve puntare al tridente. Petagna si abbassa e Lozano non è quello dell’anno scorso, potrebbe essere molto incisivo. Almeno che non si voglia giocare la carta Elmas, penso Lozano-Petagna-Politano sia la miglior soluzione. La Lazio ha una difesa a 3, il tridente è efficace per metterli in difficoltà”