Koulibaly: “Vi spiego il mio punto di vista su Insigne”. Poi un commento interessante sul Napoli di Sarri

Kalidou Koulibaly a Sky Sport: “La sconfitta di stasera può essere importante per la crescita? Sì ma è una sconfitta che ci fa male perchè abbiamo fatto la partita giusta. Abbiamo alzato il livello di gioco anche in 10, mi dispiace non averla pareggiata… Insigne? Sul campo si dicono tante cose, secondo me lui non ha detto nulla di particolarmente grave. Spero non sara squalificato per tante partite. Napoli da scudetto? Noi lavoriamo e sappiamo che la strada e molto lunga. Domenica contro la Lazio sarà importantissima, sarà un test di mentalità e dovremo provare a prendere i punti. E’ più forte il Napoli di Sarri o questo Napoli? Ci penso ogni domenica, questa squadra e diversa da quella di Sarri. Il Napoli di Sarri è passato, ora c’è Gattuso. Dobbiamo cercare di fare punti con le grandi e arriveremo ai livelli di Sarri. Coppia Manolas-Koulibaly migliorata, e cambiato qualcosa? L’anno scorso quando Kostas è arrivato abbiamo dovuto ambientarci ed non è stata immediata come cosa, quest’anno siamo migliorati. Chiunque gioca in difesa sa cosa deve fare. L’obiettivo è sempre quello di subire meno gol possibili se si vuole stare in alto in classifica”.