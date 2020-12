Handanovic: “Partita decisa da un episodio. Scudetto? Lo possono dire in tanti…”

Samir Handanovic ai microfoni di Sky Sport post Inter-Napoli: “E’ stata una partita tattica ed equilibrata, nessuno voleva scoprirsi. Sono 3 punti che contano molto per gli scontri diretti. E’ importante non perdere queste sfide, il successo ci dà forza e motivazioni. Oggi ha deciso un episodio ma poteva andare anche a favore del Napoli, ci prendiamo questi tre punti. Siamo a -1 dal primo posto, abbiamo sempre fatto buone prestazioni, dobbiamo continuare a giocare bene e a vincere, la classifica ora non conta”.

“Spesso ci metti la faccia, oggi ci hai messo le mani con parate importanti: Io sono capitano, devo metterci la faccia nei momenti brutti. Ogni tanto il portiere deve anche portare dei punti a casa. Scudetto? Lo possono dire in tanti, bisogna dimostrare in campo chi lo merita”.