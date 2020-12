Bucciantini: “Zielinski determinante contro l’Inter! I nerazzurri sanno di perdere”

Il giornalista Marco Bucciantini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, intervenendo nel programma ‘Si Gonfia la Rete’ soffermandosi su alcuni aspetti che caratterizzeranno la gara tra Inter e Napoli: “L’Inter ha subito molti gol in casa, però da avversari che stavano senza palla molto bassi che facevano giocare i nerazzurri. Il Napoli è differente. Non potrà essere lo stesso Napoli di Coppa Italia, fu costretto dalla superiorità dell’Inter a giocare in quella maniera. Subì l’Inter ma fu miracolosamente portata sui punteggi giusti dal Napoli, che però gioca a calcio. Sarà una partita difficile perché bisogna giocare a tutto campo. Però il Napoli ha una facilità di calcio che l’Inter non ha. Il Napoli ha bisogno di questa partita perché è in un momento ambientale favorevole. All’Inter si attende quasi il risultato negativo per scaricare rabbia, il Napoli ha voglia di costruire qualcosa e quindi questa diversità dell’umore potrà fare la differenza per gli azzurri. Gli uomini determinanti per questa sera? Credo cominceremo a vedere un po’ di stanchezza nelle squadre. Sarà fondamentale giocare bene sui cambi come fatto con la Sampdoria. Comunque, sia Inter che Napoli ne hanno molti. L’assenza pesante potrebbe essere quella di Sanchez. Bisogna capire la partita di Zielinski: se diventa quello che deve diventare, non ce n’è: fa la differenza”.