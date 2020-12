Paolo Rossi, la compagna: “Non ha mai rifiutato Napoli! Vi svelo i dettagli della discussione con Ferlaino”

La compagna dell’appena tristemente scomparso Paolo Rossi, Federica Cappelletti, è intervenuta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della trattativa che avrebbe visto il calciatore vestire la maglia azzurra. Queste le sue parole: “Paolo non aveva alcun tipo di pregiudizio verso la città, la amava! Voleva venire a Napoli ma voleva anche vincere a tutti i costi data la sua grande competitività. Le discussioni con Ferlaino erano sempre lunghe e molto energiche, sapeva che il presidente avrebbe fatto di tutto per portarlo all’ombra del Vesuvio e per questo chiese una squadra all’altezza di vincere lo scudetto. Ferlaino rispose che se avesse accettato avrebbe preso solo lui in quella sessione di mercato e per questo non se ne fece nulla.

Ripeto, Paolo non ha mai rifiutato Napoli ed è sempre rimasto rammaricato per via di questa trattativa saltata. Anche nella sua carriera da opinionista ha sempre esaltato le prestazioni del Napoli di De Laurentiis“.