Padovan: “Di questo Napoli apprezzo molto i risultati, vi spiego cosa manca a Gattuso”

Il noto giornalista di Sky Sport, Giancarlo Padovan, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto sulla squadra partenopea e sulle italiane rimaste in Champions. Queste le sue parole: “Sulle italiane in Champions purtroppo non cè molto da dire. Sono curioso di vedere come l’Atalanta approccerà il match col Real Madrid, molto probabilmente senza il Papu, sulla Lazio però non ho nessuna aspettativa. Juventus? Col Porto il match può apparire scontato ma ricordiamoci che l’anno scorso fu fatto fuori dal Lione, attenzione!

Di questo Napoli apprezzo molto i risultati che sta portando a casa! Gattuso però ha molto da lavorare sull’idea di gioco da dare alla sua squadra. Al momento è ancora tutto non molto preciso, complice anche la lunga assenza di Osimhen ma appena il tecnico calabrese riuscirà a trovare la quadratura giusta, ne vedremo delle belle“.