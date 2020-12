Intermediario Osimhen: “Chi critica Gattuso è in malafede! Su Victor…”

L’intermediario di Osimhen, Andrea D’Amico, intermediario ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show circa alcune situazioni in casa Napoli: “Per il match contro l’Inter il Napoli è attrezzato per puntare ai massimi risultati, ha un organico importante, con un tecnico preparato. E con la partita che non si è disputata a Torino ci potrebbe essere qualche punto in più. Osimhen si sta impegnando per tornare. Rischi per le nazionali? Prendete il caso di un calciatore che diventa campione del mondo o che fa molto bene ai Mondiali o agli Europei, il calciatore si rivaluta. C’è anche un’alea di rischio, legata agli infortuni. Chi critica Gattuso è in malafede o non sa quello che dice. Sta facendo un capolavoro a livello di management a Napoli. Poi, quello che sarà il futuro, non si sa ancora. Rino è come un fratello, sono un giudice di parte. Trovo una classifica soddisfacente ed un gioco produttivo. Ho visto partite che mi hanno entusiasmato: il giudizio complessivo non si può che valutare come estremamente positivo”.