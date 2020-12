Floro Flores: “Ma cosa si aspettano i tifosi da Gattuso? Sono imbarazzanti le critiche!”

L’ex calciatore di Napoli e Granada (tra il 2012 e il 2013) Antonio Floro Flores ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione Club Napoli All news in onda sulle frequenze di Teleclubitalia dove ha commentato la prossima sfida europea dei partenopei: “Quando ero a Granada, si lottava per altro, negli ultimi anni la squadra è migliorata. La città è graziosa, il pubblico è caldo, e lo stadio è molto bello: peccato non poterlo visitare, era sempre molto pieno quando ci giocavo. Hanno costruito bene negli ultimi anni, ma per il Napoli è una bella occasione: il Granada, che ho visto giocare, si muove bene, ma è una squadra alla portata per Gattuso e gli altri e superare il turno. Non è stata una partita facile contro la Samp, ma Gattuso ha cambiato in corsa e ha portato i tre punti a casa: le critiche sono davvero inspiegabili, imbarazzanti! Ma, cosa si aspettano i tifosi, mica si può vincere con quattro o cinque reti di scarto ad ogni partita?. La squadra è stata costruita per fare qualcosa di buono, ed è ancora in corsa per tutte e tre le competizioni stagionali. Allenare il Napoli? Sarebbe un sogno, tutti vorrebbero farlo. Io ho iniziato adesso, devo lavorare tanto, e la strada è molto lunga: ho scelto io di partire dai giovani, con la Paganese. Ho sempre avuto grandi ambizioni, e non mi sono mai precluso nulla nella mia vita. Non ho rimpianti nella mia carriera: mi è dispiaciuto non poter giocare in una società come quella che c’è oggi nel Napoli, perché c’era una dirigenza totalmente diversa, erano dilettanti allo sbaraglio“.