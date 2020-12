Del Genio: “Il Napoli fa un calcio diverso grazie a Lozano, lui sente la porta”

Il giornalista Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tele A, intervenendo nel programma ‘Si Gonfia la Rete’ soffermandosi su alcune situazioni in casa Napoli: “Il cambiamento di Lozano rispetto alla passata stagione dipende da due cose. La prima è la sua condizione psicofisica e poi la seconda è che il Napoli ha iniziato a fare un calcio diverso. L’anno scorso il Napoli aveva il retaggio di palleggiare molto e di dare la palla spalle alla porta all’attaccante esterno, cosa che mette in evidente difficoltà Lozano che invece va premiato quando va in profondità. La squadra sta ancora imparando sempre meglio a sfruttare le sue qualità, poi lui sta facendo molto bene a destra. Si sente sereno ha la fiducia dell’allenatore. Per me è un buon giocatore ma soprattutto un finalizzatore di livello assoluto, si vede che è uno che sente la porta”.