Del Genio contro Facci: “Ma chi è? Bisogna cacciarlo dallo studio!”

Non si placano le malelingue sulla morte di Diego Armando Maradona. Nonostante sia passato un po’ di tempo gli avvoltoi sono sempre in agguato e non perdono tempo per dare aria alla bocca. È successo ancora una volta proprio a Tiki Taka dove Filippo Facci si è lasciato andare ad ingiurie pesanti contro el Diez.

A risponderlo, nel corso del filo diretto su Kiss Kiss Napoli, è stato il giornalista Paolo Del Genio: “Di questo personaggio non mi interessa! Non so neanche chi sia. Conosco Chiambretti che si è scusato e bla bla bla, ma doveva cacciarlo dallo studio!”

Del Genio ha poi aggiunto: “Non è possibile dire certe cose parliamo di una persona deceduta da poco e andava espulso dallo studio subito”.