L’intermediario della trattativa che ha portato Victor Osimhen a vestire la maglia azzurra, Andrea D’amico, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per dire la sua sul rientro dell asso nigeriano. Queste le sue parole: “Osimhen si sta allenando con grande costanza, per quanto possibile, il suo rientro in campo è previsto a breve. Purtroppo le nazionali sono croce e delizia dei club di appartenenza, possono far rivalutare un calciatore o, se va male, possono portare ad infortuni con incredibili danni per la squadra.

Inter-Napoli? Sarà un grandissimo match! Gli azzurri hanno tutte le carte in regola per giocarsela fino all’ultimo istante a San Siro. Inoltre sono un fan sfegatato di Gennaro Gattuso, sono molto impressionato dalla sua gestione e dai risultati che è riuscito ad ottenere fino ad adesso da questa grande piazza“.