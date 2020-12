Riccardo Trevisani, giornalista, ha commentato il sorteggio del Napoli di Europa League ai microfoni di Sky Sport:

“Il Granada non straperde contro nessuno, non si batte da sola. È una squadra scomoda come la Sociedad, anche se con meno qualità. Il sorteggio del Napoli è complicato, sicuramente peggiore delle altre italiane”.