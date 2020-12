Nel corso della trasmissione televisiva su Canale 8, Francesco Montervino ha rilasciato alcune dichiarazioni su Lozano:

“E’ sempre stato un giocatore straordinario, ma ovviamente ha faticato all’inizio perchè lui non è ne prima punta ne seconda punta. Il suo ruolo è a destra, come ho sempre sostenuto, ma sorpassare Callejòn era un pò impossibile. Cedere lo spagnolo è stata la miglior mossa del club azzurro, perchè in questo caso si sta dando più spazio a Lozano per dimostrare quello che è, ma anche a Politano”.