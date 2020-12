Oggi il Napoli ha scoperto il suo avversario, per il prossimo match di Europa League. Si tratta del Granada e, a commentare, questa sfida è stato anche Lorenzo Minotti, ex difensore e commentatore tecnico di Sky:

“Penso che al Napoli non sia andata bene. Per quanto riguarda il Granada, è una squadra che, dopo un periodo difficile, si è rialzata ed è diventata una squadra bella e ostica per le avversarie. Quando si incontrano squadre spagnole in Europa è sempre molto complicato”.