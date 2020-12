Marcolin appoggia Meret: “Vi spiego perchè è stato giusto non uscire su Jankto”

Dario Marcolin, nel corso della trasmissione televisiva “Ne parliamo il lunedi”, su Canale 8, ha preso le difese di Alex Meret, reo, secondo alcuni, di aver fatto la scelta errata di non uscire su Jankto:

“Meret ha fatto bene a non uscire su Jankto. In quell’occasione tutta la linea difensiva era schierata e non può prevedere che poi sbaglia il controllo. In quel caso Meret ha mantenuto la posizione che doveva tenere. Più avanti rispetto alla posizione reale? Semplicemente perchè l’avversario prende possesso della palla qualche metro fuori dall’area di rigore”.