Gravina: “Spero di continuare con Mancini! Sul mio futuro…”

Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la cerimonia di premiazione del Golden Boy 2020:

“Il mio auspicio lo conoscete, sono mesi che corteggio Mancini come se fosse una bellissima ragazza perchè è l’artefice di un progetto importante che deve continuare anche per il futuro. Abbiamo un contratto in scadenza nel 2022, è un progetto di medio-lungo termine. Sono consapevole che la nostra non puo’ essere una concorrenza vincente sul piano economico con i club, io faccio affidamento sul suo amore per la Nazionale, l’azzurro e questi ragazzi”.

Per quanto riguarda il suo futuro, il presidente ha dichiarato: “Mi auguro si possa continuare insieme, anche io ho una scadenza elettorale nel 2022 e a breve scioglierò le mie riserve su questa ipotesi di candidatura, ma spero che questo binomio possa trovare molto tempo nel futuro”.

Fonte: Tuttosport