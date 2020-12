Di Maio: “Pronto un triangolare tra nazionali in ricordo di Maradona, vi spiego”

Il ministro degli affari esteri, Luigi Di Maio, è intervenuto ai microfoni Rai per pubblicizzare un’iniziativa alla quale sta lavorando per ricordare il più grande di tutti i tempi, Diego Armando Maradona. Questa la sua idea spiegata ai microfoni della trasmissione 90° minuto: “Ho parlato col ministro dello sport Spadafora. Da ministro degli esteri, penso che potremmo fare giocare a Napoli un triangolare tra Argentina, Inghilterra e Italia in ricordo di Maradona proprio nello stadio Maradona. Sarebbe fantastico“.