Montervino: “Cosa cambia tra Demme e Fabian? Tutto”

Francesco Montervino, ex calciatore azzurro, è intervenuto a Radio Marte: “Questione Hysaj e Rrahmani? Mentalmente questa situazione ti distrugge. Bisogna avere paura di positivizzare anche chi risulta del tutto negativo, è assurdo quello che si sta facendo. La situazione è complicata per me che sono DS, pensate per un allenatore. Primo anno di Gattuso a Napoli? Spettacolare, nonostante qualche problema ha portato a casa una Coppa Italia e si è qualificata ai sedicesimi di Europa League. Differenze tra Demme e Fabian Ruiz? Sono due giocatori completamente diverso. Gattuso può scegliere in base all’avversario: se serve un giocatore con buona fisicità e qualità può puntare sullo spagnolo, mentre se serve intelligenza può puntare su Demme. Il Napoli è molto diverso dall’Atletico Madrid. Però ci sono affinità tra Simeone e Gattuso”