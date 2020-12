Maradona, Ceci: “Statua? Ho un progetto”

Stefano Ceci, ex manager di Maradona, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Lo stadio dedicato a Diego? Un’emozione indescrivibile, penso sia il minimo per quello che ha fatto. Il giusto modo per omaggiare Diego, per quello che ha fatto per il Napoli e per la città di Napoli. La statua? Un desiderio di Diego, me lo chiese esplicitamente. Mi disse che una statua a Napoli gli avrebbe fatto piacere. Ho già proposto l’idea a Borriello. Sto realizzando un’opera solo per il mio amico, presenterò il progetto al Comune di Napoli. Stupirò con questo progetto chiunque verrà al Maradona. Il mio amico lo merita. Diego è stato usato e sfruttato quando ha acquistato notorietà. C’è anche una frase che Diego chiese di far incidere sulla statua: ‘Ricordatevi che anche io sono napoletano'”.