Ciro Ferrara invia a Antonio Di Natale il suo libro su Maradona. L’ex attaccante napoletano l’ha ringraziato su Instagram e ne ha approfittato per esprimere la sua su Diego: “Ciao Ciro, stamattina mi hai fatto un grandissimo regalo. Ti ringrazio per avermi mandato il tuo libro su Maradona. Io ci ho giocato con lui, esperienza fantastica. In 20 anni di carriera non ho mai visto uno più forte. Ciro ti ringrazio davvero sei il numero 1”. Di seguito il video pubblicato da Di Natale: