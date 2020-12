Onana non considera il Napoli! Queste le favorite secondo il portiere dell’Ajax: i dettagli

Dopo la sconfitta maturata in casa con l’Atalanta nell’ultima partita della fase a gironi della Champions League, l’Ajax è retrocesso in Europa League dove milita anche il Napoli. A commentare l’accaduto, ai media olandesi, si è presentato il portiere della squadra di Amsterdam, Andre Onana. Queste le sue parole: “Vogliamo arrivare lontano in Europa League! Ci sono tante squadre forti come le inglesi o Milan e Roma ma sappiamo di potercela giocare. Contro l’Atalanta ci è mancato solo il goal, siamo molto delusi dalla sconfitta ma anche da questi match si può trarre qualcosa di buono“.